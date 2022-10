Il Comune di Visone aderisce all'iniziativa 'Puliamo il Mondo'

VISONE - In occasione di 'Puliamo il Mondo', l'iniziativa di Legambiente che ogni anno coinvolge istituzioni, enti locali, associazioni e privati cittadini sui temi dell'ecologia, della sostenibilità e del rispetto della natura e del territorio, sabato 15 il Comune di Visone organizza l'iniziativa 'Puliamo Visone'. Alle 15, quindi, ritrovo ai Giardini Comunali 'Andreutti' per armarsi di pettorine, guanti, ramazze, sacchi e palette per ripulire da rifiuti e immondizie varie le vie del paese. «Anche quest'anno puliremo il nostro pezzettino di Mondo - fa sapere l'amministrazione comunale - grazie alla collaborazione dei visonesi, grandi e piccini».