Medicalizzate nell'Acquese, Aso smentisce: "Nessuna soppressione"

ACQUI TERME - Ai dubbi e alla richiesta di chiarimenti inviata dal sindaco Danilo Rapetti in merito a una paventata demedicalizzazione da parte dell'Aso per le ambulanze del soccorso avanzato, nei giorni scorsi è giunta la risposta del direttore del Sc Sest 118 Gianluigi Fantato, con la quale si precisa che «l'Azienda non sta valutando la soppressione del servizio delle ambulanze medicalizzate, tantomeno nel Comune di Acqui Terme». Il direttore Fantato, anzi, si dice concorde con le considerazioni in merito alle esigenze del territorio espresse dal sindaco termale, «alle quali si aggiunge l'importanza come sito a vocazione turistica». Rassicurazioni che trovano la soddisfazione di Rapetti, «ma - aggiunge il primo cittadino - sarà comunque bene continuare a vigilare al fine di tutelare tutto il territorio dell'Acquese».