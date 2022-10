Tartufo, torna la fiera nazionale nel centro del paese

TRISOBBIO - Il paese lancia la corsa per il ritorno della Fiera Nazionale del tartufo. La manifestazione torna con la sua quarta edizione il 23 ottobre. Ma il programma è ricchissimo di iniziative collaterali. E per la prima volta la torre del castello del paese sarà accessibile dopo i lavori di ristrutturazione della vecchia scala interna e di installazione dell'ascensore panoramico. Un'opportunità in più per godere del panorama offerto dal promontorio.

Fiera del tartufo: numeri da record Un grande successo l'edizione 2019 della manifestazione che celebra il prodotto locale

Mercato in centro

"Siamo i realtà al quindicesimo anno della manifestazione - chiarisce Marco Comaschi, sindaco di Trisobbio – Negli anni precedenti alla pausa abbiamo osservato un numero di partecipanti crescente durante tutto l'arco della giornata. Per quest'anno abbiamo lavorato con le associazioni per arricchire il programma già sviluppato prima della pausa". Mercatino dei prodotti tipici locali degustazione vini con collaborazione con Fisar e laboratori enogastronomici affiancheranno la bancarelle dei trifolau dell'associazione locale rigorosamente selezionati.

A Trisobbio la ricerca del tartufo diventa virtuale Sabato sera nel suggestivo Castello del paese la prima nazionale di un video 3D che racconta vita e emozioni dei trifolao

Convegni e pubbliche relazioni

Di fatto il conto alla rovescia per la manifestazione partirà il 15 ottobre. Alle 17.00 è in programma il convegno, organizzato dall'Associazione Comuni del Tartufo Bianco del Monferrato. Il tema della tracciabilità del prodotto sarà al centro degli interventi, in particolare il progetto avviato dall'associazione nel 2020 con l'Università del Piemonte Orientale. Il 21 ottobre è invece prevista al castello la cena organizzata nell'ambito della Borsa del Turismo di Alba. Protagoniste l'Enoteca di Ovada e il Consorzio di Tutela del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. “Lo scambio – chiarisce Mario Arosio, presidente dell'Enoteca – punta a creare un gemellaggio tra due aree patrimonio dell'Unesco. In ambito gastronomico avremo portate della nostra tradizione accompagnate da vini veneti e viceversa. Un modo per testimoniare della grande versatilità di questi prodotti”.

Menù del tartufo

"La bellezza è quella di organizzare un mercato diffuso nel centro storico - prosegue Comaschi - Curiamo la provenienza del prodotto. Il giorno prima si terrà la borsa del tartufo per stabilire i prezzi". Le degustazioni curate da Fisar si terranno all'interno del vecchio asilo e di una cantina privata. Parteciperanno i consorzi di tutela del Nizza docg e del Brachetto di Acqui. I ristorante del paese presenteranno i loro menù a base di tartufo. Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito www.trisobbio.eu.