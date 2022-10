Domani a Monastero è 'El de' d'la puccia', con trekking al mattino

MONASTERO BORMIDA - Domani, domenica 9, a Monastero Bormida è il giorno della "puccia", la giornata escursionistica ed enogastronomica dedicata a questo particolarissimo piatto contadino della tradizione della Langa Astigiana.

La “puccia” di Monastero è una soffice polentina di farina di mais cotta in un brodo di fagioli, cavoli e altre verdure e condita con burro e formaggio; ha ottenuto nel 2006 la De.Co. (Denominazione Comunale di Origine) e, da piatto quasi dimenticato, in questi ultimi anni è ritornato “di moda”, grazie all’impegno della Pro Loco che la propone, oltre che alla grande rassegna di Asti, anche in altre occasioni di valorizzazione e promozione del territorio.

La giornata de 'El de' d'la puccia' si apre alle 9 con il 'Trekking sui sentieri del moscato' (lunghezza 13 Km, è consigliato l'uso di scarponcini da trekking): partenza alle 9 da piazza Castello per un percorso escursionistico tra le vigne e i boschi di Monastero, Bubbio, Cassinasco e Sessame.

Dalle 10 al 'Mulino dei semi' la seconda edizione di 'Un sacco di semi', una giornata dedicata alla condivisione semi, saperi e sapori contadini.

Dalle 12.30 al Castello medievale sarà possibile gustare la Puccia De.co di Monastero (menù 10 euro, puccia, tris di formaggi, dolce, vino, acqua), con possibilità di porzioni da asporto. Gradita la prenotazione al numero 346 2195642.