Scontro frontale a Strevi tra auto e furgone: tre i feriti

STREVI - Scontro tra un auto e un furgone nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15.30, sulla strada di regione Bagnario, nel comune di Strevi. Per cause ancora da accertare i due mezzi si sono scontrati frontalmente. Sull'auto viaggiavano un giovane di 23 anni insieme a un amico: il primo è stato trasportato all'ospedale di Alessandria in codice giallo. Più leggere le ferite riportate dal secondo passeggero dell'auto e dall'uomo alla guida del furgone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli operatori del 118 e i Carabinieri.