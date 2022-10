Ok agli interventi di manutenzione delle aree gioco cittadine

ACQUI TERME - A seguito di una ricognizione effettuata dai tecnici degli uffici comunali nelle diverse aree giochi cittadine relativamente ad attrezzature e pavimentazioni anti trauma, l'amministrazione ha deciso di effettuare alcuni interventi di manutenzione al fine di ripristinare alcune criticità e garantire condizioni di maggiore sicurezza. In particolare, le aree ludiche interessate dagli interventi di recupero sono i parchi giochi di passeggiata Piola, via Mazzini, corso Bagni (di fianco al Liceo Saracco), via Nizza, San Defendente e il parco giochi della pista ciclabile.

I lavori, per un importo complessivo di circa 23mila euro (Iva compresa), sono stati affidati alla ditta ProLudic di Castelnuovo Scrivia.