'Giro dei due bricchi': raccolti più di 500 euro

BISTAGNO - Raccolti oltre 500 euro con il ricavato del Giro dei due Bricchi, andato in scena ieri mattina (domenica 2) a Bistagno. Alla tredicesima edizione dell'evento escursionistico - organizzato dalla Proloco di Bistagno e dal Cai Sezione di Acqui Terme, con il patrocinio del Comune di Bistagno - lungo il sentiero del Cai numero 500 hanno partecipato ben 125 persone, che hanno percorso l'itinerario in mountain bike o a piedi. Il ricavato verrà donato all'Associazione World Friends per il sostegno dei progetti sanitari ed educativi nelle baraccopoli di Nairobi.