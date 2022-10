Covid: ad Acqui i positivi sono 120. Stabilità negli altri Comuni

ACQUI TERME - Nelle ultime due settimane è quasi raddoppiato il numero dei positivi al test Covid nel Comune di Acqui Terme. Guardando il quadro generale, però, sul resto del territorio dell'Acquese negli ultimi 15 giorni non si sono registrati picchi particolari in nessun comune del territorio.

In base ai dati aggiornati pubblicati questa sera sul sito della Regione, ad Acqui Terme si registrano al momento 120 casi accertati di positività al test (al 20 di settembre erano 62). Come detto, sostanziale stabilità nei paesi più piccoli: a Cassine sono 16 (erano 18 il 20 settembre) i positivi riportati dall'Unità di crisi regionale, 13 a Bistagno e 11 a Rivalta Bormida e Ponzone. A seguire, 9 a Strevi e 8 a Terzo. In tutti gli altri comuni si resta al di sotto delle 4-5 unità. Tre, al momento, i paesi "Covid free": Castelletto d'Erro, Merana e Spigno Monferrato.