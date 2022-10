Acqui in trasferta con San Mauro: "Campo difficile"

ACQUI TERME - Oggi l'Acqui è impegnato sul difficile campo del San Mauro, ma avversaria reduce da due sconfitte. «Contro l’Albese - sottolinea mister Merlo - mi aveva impressionato positivamente: ha giocatori importanti, anche l’ex Toro Malonga, Comisso in porta e Manuali, che ha vinto il campionato a Pinerolo. Vietato pensare che, solo perché ha subito sei gol in 180’, sia una squadra vulnerabile». I bianchi dovranno fare a meno di Genocchio e Baldizzone. «Dobbiamo concentrarci su di noi, senza pensare a chi non c’è: ai ragazzi ho detto che sul pullman dovremo salire con lo stesso atteggiamento con cui abbiamo affrontato il Saluzzo, una squadra che, prima di domenica, aveva subito zero reti. Noi dobbiamo avere quella fame sempre».