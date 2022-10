"Ruote nella storia": le auto d'epoca fanno tappa ad Acqui e Spigno

ACQUI TERME - L’Automobile Club Alessandria, in collaborazione con il Club Aci Storico e il patrocinio dei Comuni di Alessandria, Acqui Terme e Spigno Monferrato, organizza domani, domenica 2, la seconda edizione locale di “Ruote nella storia”, il raduno che offre ai cultori e ai possessori di veicoli storici occasioni di incontro e di divertimento sempre nuove, proponendo giornate alla scoperta di affascinanti borghi.

L’itinerario prevede la partenza da Alessandria, dove i veicoli si raduneranno alle 8.15 in piazza Madre Teresa di Calcutta e partiranno alle 9 alla volta di Acqui Terme per una visita guidata dei punti salienti della cittadina, passando per la via Julia Augusta. La carovana farà sosta nella città termale in piazza della Bollente intorno alle 10 e giungerà poi a Spigno Monferrato alle 11.30 circa, dove sarà possibile transitare con i veicoli su un ponte duecentesco perfettamente conservato per poi giungere al l’Osteria ‘La Montaldina’ di frazione Montaldo per gustare specialità del territorio.