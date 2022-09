Il via all'Acqui Wine Days: nel weekend i Docg protagonisti

ACQUI TERME - Anche se il binomio vino-Alpino perdura (forse non sempre a proposito) dalla notte dei tempi, resta pura coincidenza il fatto che l’Acqui Wine Days si svolga negli stessi giorni in cui è in programma il Raduno nazionale delle Fanfare dei congedati delle cinque Brigate alpine.

Diversi gli appuntamenti in programma tra sabato 1 e domenica 2 nella città termale in occasione della rassegna – organizzata dal Comune di Acqui Terme e dal Consorzio Tutela Vini d’Acqui in collaborazione con l'Enoteca Regionale 'Terme & Vino' e Alexala – che celebra i vini Docg dell’Acquese e di tutto il Monferrato.

Sabato e domenica in bici sulle colline dell’Unesco e tra le vie storiche di Acqui con l’associazione BikeIsLife; sabato alle 12 picnic gourmet al Castello dei Paleologi organizzato da LangaMyLove; per tutto il weekend in piazza Italia il 'Temporary Brachetto Lounge', allestito nel container della Regione Piemonte, alla sera lo ‘Shopping Rosa’ promosso da Ascom e Confesercenti. Inoltre le originali iniziative proposte dall’Enoteca Regionale Terme & Vino: dalle 'masterclass' al Castello dei Paleologi allo 'Speak Easy' a tema anni '20; dalla degustazione 'Monferrato Wine Maps' domenica in Enoteca al contest fotografico #enoacqui22, valido dal 1 ottobre al 15 novembre. L’intero programma è disponibile sul sito acquiwinedays.it.