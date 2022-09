A Piancastagna una domenica con la 'Festa della montagna'

PONZONE - Dopo due anni di stop causa pandemia domenica 2 torna in frazione Piacastagna la tradizionale ‘Festa della Montagna’, giunta alla sua 23esima edizione. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Piancastagna in collaborazione con il Comune di Ponzone.

Il programma

Il via alla manifestazione domenica alle 10 con l’apertura degli stand con i prodotti tipici della montagna Aleramica e la fiera-mercato per le vie del paese. Alle 12.30 la settima edizione della del ‘Menù della montagna', con prezzo promozionale nei ristoranti convenzionati all’”autunno gastronomico”, a cui aderiscono i ristoranti e agriturismi ‘Laghetto’, ‘Mirella’, ‘Le Piagge’, ‘Lo scoiattolo’ e ‘Il viandante’. I menù, al costo di 30 euro, saranno a base di funghi, selvaggina o prodotti tipici di montagna. Nel pomeriggio, alle 15, intrattenimento per bambini con i giochi di prestigio del Mago Claudio e alle 15.30 la distribuzione di caldarroste, farinata a dolci preparati dalla Pro Loco di Piancastagna. A fare da sottofondo e intrattenimento la musica itinerante per le vie del paese. Alle 16 sarà possibile assistere a una performance di ‘tree climbing’, ovvero il taglio degli alberi utilizzando corde da arrampicata. Per l’intera giornata intrattenimento musicale con la musica dal vivo della Foxy Blue Band.