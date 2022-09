Lunedì 3 riaprono (finalmente) le terme curative

ACQUI TERME - Ormai mancano solo pochi giorni. Pur con estremo ritardo rispetto alle richieste di albergatori e cittadini, lunedì 3 ottobre le Terme di Acqui riaprono al pubblico. Tuttavia, tra tutti gli impianti di proprietà della famiglia Pater solo lo stabilimento curativo di via XX settembre torna a essere operativo. Un'operatività che tuttavia temporanea: lo stabilimento, infatti, potrebbe tornare a chiudere i battenti nel giro di un paio di mesi (lo scorso anno la struttura ha chiuso a metà novembre) ma, considerate le numerose prenotazioni, non sono da escludere proroghe in tal senso.

In un primo momento la riapertura era stata annunciata per il mese di agosto, ma le condizioni non ottimali dell'impianto elettrico, degli impianti di inalazione e della fanghiera - per i quali si è resa necessaria una completa revisione - hanno poi causato l’ulteriore rinvio. La speranza è che nel 2023 almeno l'impianto di via XX settembre torni in attività per tempo, senza ulteriori rinvii o imprevisti, e magari con qualche novità in vista per ciò che riguarda l'Hotel Regina, per il quale Act Consumatori ha avviato una raccolta firme da inviare alla Regione che rimarrà aperta fino al 31 ottobre. Alla famiglia Pater l'ardua sentenza.