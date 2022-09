Invaso Bric Berton a secco: raddoppiato il numero delle autobotti

PONZONE - Il sindaco Fabrizio Ivaldi lo aveva detto: «L'invaso di Bric Berton si sta prosciugando. Con la risorsa idrica a disposizione possiamo andare avanti ancora una settimana al massimo. Siamo quindi costretti a chiedere ai ponzonesi di utilizzare l'acqua solo in alcune fasce orarie». A una settimana di distanza, infatti, l'invaso di Bric Berton è praticamente a secco: da luglio ogni giorno viene rifornito dell'acqua trasportata da Predosa dalle autobotti di Amag e della Protezione Civile, da qualche giorno, però, i camion da tre sono saliti a sei ogni 24 ore.

«Lo ripeto, se nei prossimi giorni non pioverà per almeno 48 ore consecutive la situazione a Bric Berton è destinata a peggiorare. Ho chiesto ai ponzonesi che abitano le zone da Bric Berton fino a Località Molara-Collefeie di limitare l'utilizzo a determinata fasce orarie per far sì che l'acqua in arrivo con le autobotti basti per tutti, ma il fatto che da tre rifornimenti giornalieri siamo passati al doppio è significativo del fatto che l'emergenza stia diventando sempre più stringente».