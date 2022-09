La Protezione Civile di Acqui e Unige insieme per la prevenzione

ACQUI TERME - Accordo quadro tra la Protezione civile di Acqui Terme e il Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi dell’Università di Genova.

«Con questa collaborazione mettiamo in sinergia le nostre competenze con l'alta tecnologia a disposizione del 3d Lab Factory diretto dal professor Gianni Viardo Vercelli», spiega Lorenzo Torielli, presidente del volontari acquesi.

«Noi forniremo al laboratorio il nostro furgone per poter effettuare la rielaborazione dei dati raccolti direttamente in loco, mentre l'Università metterà a nostra disposizione i software di ultima generazione che ci consentiranno di creare modelli tridimensionali georeferenziabili». La Protezione Civile è già in grado di rielaborare i dati immagazzinati degli aeromobili pilotati da remoto, «ma con i software del Dibris avremo ricostruzioni e misurazioni morfologiche ancora più fedeli alla realtà», aggiunge Torielli.

Al momento sono sei i droni a disposizione del gruppo operativo termale, «e tra i nostri volontari abbiamo 16 piloti formati che potrebbero migliorare ulteriormente le proprie conoscenze attraverso incontri formativi in collaborazione con il laboratorio diretto dal professor Vercelli»