Consiglio Comunale: giovedì seduta straordinaria a Palazzo Levi

ACQUI TERME - Giovedì 29 alle 18.30 il Consiglio Comunale si riunisce in seduta straordinaria. Nove i punti in discussione, tra questi l'approvazione della convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di segreteria generale tra i comuni di Acqui, Bossolasco, Ceva, Cortemilia e Santo Stefano Belbo, l'istituzione delle commissioni consiliari, l'aggiornamento delle zone non metanizzate ai fini dell'applicazione delle riduzioni fiscali sul costo del gasolio e del Gpl utilizzati come combustibile per riscaldamento, l'approvazione del progetto definitivo di varianti a Prg su via Crenna e via Buonarroti e infine ben tre variazioni al bilancio.