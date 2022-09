Act Consumatori: "Truffatori al telefono si spacciano per consulenti"

ACQUI TERME - L'ultima iniziativa di Act Consumatori ha l'obiettivo di aiutare privati e famiglie a individuare l'operatore più conveniente in modo da ridurre al minimo la spesa dovuta ai rincari di gas e luce e offrendo assistenza per l’istruzione delle pratiche per il ‘Bonus bollette’ di 150 euro liquidato una tantum dall’Inps a sostegno dei redditi più bassi.

Un servizio di consulenza che, tuttavia, ha attirato anche l'attenzione dei malintenzionati, che spacciandosi per operatori Act contattano telefonicamente le famiglie al fine di fissare appuntamenti a domicilio.

«Ci sono giunte diverse segnalazioni – informa il presidente Massimo Antonucci – da alcuni cittadini dell’Acquese che hanno ricevuto telefonate da sedicenti consulenti Act che promettevano contratti vantaggiosi per le utenze di gas ed energia elettrica chiedendo, al contempo, un appuntamento per fare un sopralluogo domiciliare con l’intento di derubare gli sfortunati. Per fortuna finora nessuno ‘ha abboccato’. Allerto però la cittadinanza: diffidate da simili contatti e chiamate immediatamente le Forze dell’Ordine. Il nostro personale mai vi disturberebbe a casa, né via telefono né di presenza, per proporvi un “affare”. I nostri consulenti ricevono solo presso lo studio di piazza San Guido ad Acqui Terme ed eventuali verifiche sul posto potrebbero avvenire solo su richiesta del titolare ed alla sua costante presenza».

Del fatto Act Consumatori ha informato le Forze dell’Ordine restando a disposizione degli operatori di polizia per eventuali tempestivi riscontri su circostanze segnalate e ritenute sospette.