Senato: niente da fare per Franca Roso

ACQUI TERME - Candidata in posizione 4 nel listino di Forza Italia per il Senato nella nostra provincia, l'ex candidata sindaco Franca Roso non entrerà a Palazzo Madama. Centrare l'obiettivo si preannunciava sin dall'inizio come una sfida quantomeno complicata, vista la posizione di lista certo non favorevole. Per quanto riguarda i candidati nella nostra provincia per il centrodestra andranno in Parlamento Riccardo Molinari, Paolo Zangrillo, con Enzo Amich che è in attesa del responso definitivo.