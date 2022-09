Studio Guà Exhibition: a Palazzo Chiabrera la mostra di Elisa Guasco

ACQUI TERME - Appassionati d’arte e fotografia, segnate in agenda queste date: 24-25 settembre, 1-2 e 8-9 ottobre. In queste giornate, per la prima volta ad Acqui Terme, a Palazzo Chiabrera dalle 16 alle 22, sarà possibile visitare la mostra ‘Studio Guà Exhibition’, a cura dell’artista Elisa Guasco.



L’artista, che ha alle spalle, lunghi anni di carriera e di sperimentazioni legate alla forma e all’espressione delle immagini, ha unito la fotografia alla pittura, una crasi che ha dato vita a un progetto professionale e artistico a tutto tondo, lo ‘Studio Guà’. Nel tempo lo stile pittorico di Elisa Guasco ha racchiuso nel colore e nei soggetti scelti le caratteristiche tipiche del realismo sino ad abbracciare un’interessante influenza legata al Barocco post-moderno. Immagini variegate che figlie della fotografia hanno dato vita a un percorso ricco di sperimentazioni anche concettuali: sul sito dell’artista, www.studiogua.it, è possibile ammirare un vasto ventaglio produttivo, segno di una curiosità vivace e riflessiva. L’ingresso all’esposizione è libero e gratuito.