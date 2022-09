Anziano disperso tra Morsasco e Prasco: ricerche in corso

MORSASCO - È uscito di casa questa mattina, ma i familiari hanno iniziato a preoccuparsi non vedendolo rientrare nonostante il maltempo.

Sono in corso in questi minuti tra i territori comunali di Morsasco e Prasco le ricerche di Giovanni Fiore, 77 anni, residente nel Comune di Morsasco. I Vigili del Fuoco, in collaborazione con i volontari della Protezione Civile, hanno allestito un "campo base" alla stazione di Prasco per coordinare le attività di ricerca. Seguiranno aggiornamenti.

Alcune immagini delle operazioni di soccorso in corso in questi minuti.