Alle 18 all'ex Kaimano incontro con Darwin Pastorin

ACQUI TERME - Questo pomeriggio (sabato 24) alle 18 nella sala conferenze dell'ex Kaimano l'associazione Stand by Me Onlus organizza la presentazione del libro 'Lettera a Bearzot - Il Vecio, Pablito, il Mundial '82 e altri incantesimi' (Compagnia editoriale Aliberti), scritto dal giornalista sportivo Darwin Pastorin.

Nel corso dell'evento verranno consegnati i premi 'Stand by Me Acqui Odv 2022' all'ex giocatore della Juvetus Roberto Bettega e al fotografo della Juventus e della Nazionale Italiana Salvatore Giglio. Modera l'incontro il presidente di Stand by Me Onlus Massimo Pivotti.