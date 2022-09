Via ai lavori per la sicurezza idrogeologica del territorio comunale

BISTAGNO - Un finanziamento di 450mila euro da fondi ministeriali per la messa in sicurezza idrogeologica del territorio comunale. Proprio in questi giorni a Bistagno sono iniziati gli interventi per la sistemazione dei fossi (anche attraverso l’installazione di nuove canalette) e la pulizia dell’alveo dei rii del paese.

A causa di una delle sempre più tristemente note “bombe d’acqua” a settembre 2020 i fossi urbani collassarono facendo riversare per le vie del centro fino a 30 cm di fango.

«Il nostro problema non è il Bormida – spiega il sindaco Roberto Vallegra – ma le colline e le rive che circondano il paese. Fare prevenzione, quindi, diventa di cruciale importanza. Le migliorie in programma non sono fine a se stesse, ma propedeutiche ad altre che faremo in futuro con le quali andremo a liberare e a rendere più sicuri tutti i fossi e rii del territorio comunale. Con questa prima “tranche” verranno effettuati molti interventi per la corretta regimazione delle acque». Tra le zone interessate dai lavori frazione Roncogennaro e l’area limitrofa ai campi sportivi.