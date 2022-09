Giornate del Patrimonio: visite gratuite ai siti archeologici di Acqui

ACQUI TERME - In occasione delle "Giornate Europee del Patrimonio 2022 (Gep)" quest'anno dal tema “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro”, al Civico Museo Archeologico e nell’area archeologica di Via Cassino si svolgeranno visite guidate e laboratori didattici.

La tematica di questa edizione propone una riflessione sulla gestione sostenibile del patrimonio culturale e del paesaggio e, allo stesso tempo, su come questo possa contribuire a un futuro più sostenibile da un punto di vista ambientale, sociale ed economico, anche in funzione del raggiungimento degli specifici obiettivi fissati dalle Nazioni Unite per il 2030.

I musei e i parchi archeologici, infatti, oltre a impegnarsi per introdurre pratiche sostenibili negli spazi di visita e negli uffici, sono chiamati a svolgere il ruolo di promotori della cultura della sostenibilità e a promuovere su tale tema un dialogo con la comunità di riferimento al fine di incoraggiare scelte consapevoli e responsabili in vista di un futuro migliore.

I tre luoghi di interesse

Sabato 24 al Civico Museo Archeologico, aperto eccezionalmente dalle 10 alle 22, sono in programma visite guidate gratuite (partenza del giro guidato alle 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.00), con la possibilità di ammirare l’esposizione temporanea “Goti a Frascaro. Archeologia di un villaggio barbarico”, inaugurata lo scorso 14 maggio e aperta fino al 30 maggio 2023. L’esposizione è stata promossa dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo e dalla Amministrazione Comunale, con il patrocinio del Comune di Frascaro. La mostra presenta i risultati di diverse campagne di scavo condotte tra il 1997 e il 2020 nel territorio comunale di Frascaro, un sito di straordinaria importanza per l’archeologia altomedievale, essendo uno dei pochissimi casi in cui è stato possibile indagare le tracce di un villaggio e di una necropoli gota.

Le visite guidate gratuite alla mostra saranno condotte da Gian Battista Garbarino, curatore della mostra insieme a Egle Micheletto, e da altri colleghi della Soprintendenza ABAP AL alle 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 e 21.

A seguire i visitatori effettuare visite guidate gratuite ai depositi del museo condotte da Germano Leporati, conservatore del Museo, dalle 16 alle 19.

Sabato 24 sarà aperta al pubblico, dalle 15 alle 19, anche l’area archeologica di Via Cassino (angolo Via Fratelli Sutto) scoperta all’inizio degli anni ’80 del secolo scorso quando gli scavi portarono in luce una porzione di un edificio destinato alla produzione di vasellame ceramico. L’impianto era ubicato lungo l’antica via per Hasta (Asti), ai margini del perimetro urbano antico, e costituisce l’unica testimonianza ancora visibile degli impianti produttivi di Aquae Statiellae.

Le visite guidate gratuite all’area archeologica di Via Cassino saranno svolte dal personale della Soprintendenza ABAP AL alle 15.30, 16.30, 17.30 e 18.15.ù

Nella stessa data, oltre al consueto orario di apertura dalle 17 alle 19, sarà possibile visitare anche in orario serale, dalle 20.30 alle 22, l’area archeologica della piscina romana di Corso Bagni, ritrovata nel 1913 durante la costruzione dei nuovi portici, immediatamente a sud dell’Hotel Nuove Terme. La piscina faceva parte un complesso occupava termale di considerevole estensione (probabilmente fino all’attuale piazza Italia) che occupava un quartiere periferico dell’antica Aquae Statiellae, esterno all’abitato romano ma comodo da raggiungere tramite il percorso della via Aemilia Scauri.

Le visite guidate e le aperture straordinarie sono organizzate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, in collaborazione con il Comune di Acqui Terme.