Escursione tra gli 'Orridi' con l'associazione La Ventura

MONTECHIARO D'ACQUI - Salvaguardia e monitoraggio della fauna selvatica, corsi di educazione ambientale ed escursioni in bici, a piedi e con le ciaspole, oltre a conferenze a tema e serate in musica. L'associazione La Ventura di frazione Moretti è una fucina praticamente costante di iniziative e attività volte alla tutela e alla riscoperta del patrimonio faunistico e boschivo dell'Appennino Ligure e del ponzonese in particolare. In questo caso, però, i ragazzi de La Ventura si spostano un po' più in basso, precisamente a Montechiaro, dove sabato 24 è in programma un'escursione naturalistica molto particolare.

«Andremo alla scoperta degli Orridi di Montechiaro d'Acqui, sul sentiero CAI n. 577. Grazie alla guida Matteo Polo andremo a scoprire questo bellissimo e suggestivo sentiero attraversando veri e propri corridoi con pareti verticali rocciose davvero interessanti. È consigliato abbigliamento da trekking a strati, cappellino, acqua e pranzo al sacco», spiegano dall'associazione.

Ritrovo ore 8,45 alla Chiesa di S.Anna di Montechiaro d'Acqui, partenza alle 9. Lunghezza del percorso 12 km circa, dislivello 580 metri circa, difficoltà E (escursionistico).

Costo 10 euro, compreso di accompagnamento da Guide ambientali escursionistiche (Alessio e Matteo). Per prenotazioni contattare il numero 334 225 6254 oppure scrivere all'indirizzo mail info.asdlaventura@gmail.com.