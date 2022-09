Rapetti sceglie Arrobbio per il nuovo Cda di Amag Spa

ACQUI TERME - Da un paio di settimane non è più il presidente di Amag Spa, ma Paolo Arrobbio rimarrà (probabilmente) nel Consiglio di Amministrazione della multiutility dei servizi idrici, energetici e ambientali. Il sindaco di Acqui Terme Danilo Rapetti lo ha infatti scelto come rappresentante del Comune all’interno del nuovo Cda.

Lo stesso Arrobbio aveva annunciato la propria intenzione di lasciare i vertici aziendali, evidentemente tornando poi sui propri passi una volta ricevuta la proposta di Rapetti. Il primo cittadino ha tenuto a precisare come sulla scelta di Arrobbio abbiano pesato le competenze professionali e l’impegno sempre dimostrato verso la città termale, non la vicinanza politica che lo lega all’ex presidente. Il 27 settembre si terrà la prima assemblea di Amag nel corso della quale dovranno essere approvate (o ridiscusse) le nomine.