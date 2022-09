La Robiola di Roccaverano tra i protagonisti del Salone del Gusto

ACQUI TERME - C'è anche la Robiola di Roccaverano tra le eccellenze casearie che animeranno l’edizione 2022 del Salone del Gusto di Torino al Parco Dora dal 22 al 26 settembre, dallo stand della Regione Piemonte H01. Guidati dai maestri assaggiatori dell’ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi), i visitatori potranno degustare le Dop di Roccaverano nelle loro diverse stagionature. Organizzate nell'area convegni adiacente lo stand e gratuite fino a esaurimento posti, le degustazioni si terranno giovedì 22 dalle 18.30 alle 19.30, sabato 24 dalle 18 alle 19, domenica 25 dalle 17 alle 18 e lunedì 26 dalle 16 alle 17.

Il Consorzio della Roccaverano sarà ospite della postazione regionale insieme ad Alte Terre Dop, l’associazione di cui è socio fondatore, nata per promuovere le produzioni territoriali a denominazione di qualità Dop Igp e Stg a livello nazionale e internazionale. Oltre al Consorzio della Roccaverano l’associazione raggruppa i formaggi DOP Murazzano, dell’Ossolano, e il consorzio della Dop Riso di Baraggia Biellese e Vercellese, a fronte dell’esigenza di “fare rete” tra piccole produzioni di montagna del settore lattiero-caseario a marchio Dop.

«La nostra storia ha radici profonde. Nei secoli - racconta il presidente del Consorzio, Fabrizio Garbarino - è stata fatta molta strada mettendo sempre al centro la qualità e ancora oggi il Roccaverano DOP è l’unica Dop caprina a coagulazione lattica dell'intero panorama caseario italiano. Quest’anno, dopo i festeggiamenti per la designazione del comune di Roccaverano come Città del Formaggio, siamo anche al Salone del Gusto, ospiti dello Stand della Regione Piemonte che è un altro importante riconoscimento del nostro valore e rappresentatività del territorio»

La Robiola di Roccaverano Dop si conferma dunque protagonista nel mondo del food e con Alte Terre Dop il Consorzio del Roccaverano intende consolidare il proprio ruolo di ambasciatore delle prelibatezze casearie di qualità prodotte in quota partecipando ad altri importanti eventi, come Golosaria, a Milano dal 5 al 7 novembre. Mentre negli stessi giorni del Salone del Gusto, il Roccaverano sarà anche in concorso “All’ombra della Madonnina”, il più importante evento in Italia riservato a formaggi, ricotte e yogurt da latte di capra, a Milano, e a “Formaggi della fattoria”, in occasione di “Caseus Veneti”, a Piazzola sul Brenta.