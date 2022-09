Gli alunni della 'To be Together' alla riscoperta della Cattedrale

ACQUI TERME - Gli alunni della scuola Primaria 'To be Togheter' (ex Santo Spirito) alla scoperta della Cattedrale di Acqui. L'istituto ha aderito al progetto “Cultura a porte aperte per tutti– 2022, indetto dal portale dei beni ecclesiastici “Città e Cattedrali” di Piemonte e Valle d’Aosta e realizzato in collaborazione con la Diocesi di Acqui. L'iniziativa prevede che la Scuola faccia conoscere, ai suoi allievi e poi al territorio, le ricchezze contenute all’interno della chiesa Cattedrale.

Fin dai primi giorni di scuola gli studenti hanno iniziato a lavorare con entusiasmo al progetto, realizzando un semplice ma efficace tour della Cattedrale di Acqui. Questo percorso sarà inaugurato sabato 24 in occasione della Giornata del Patrimonio Europeo.

Alle 10 inizieranno le visite condotte dagli allievi della Scuola ToBe-Together. A seguire, per le 11, l’indirizzo musicale, in collaborazione con la Scuola di Musica Mozart2000, allieterà i presenti con un assaggio del repertorio canoro e strumentale. Il progetto è stato curato dal professor Andrea Morbelli, docente di Religione presso l’Istituto.