Castelli Aperti: le dimore dell'Acquese aperte al pubblico

ACQUI TERME - In occasione della giornata culturale 'Castelli Aperti' diverse dimore dell'Acquese saranno aperte al pubblico. Al Castello dei Paleologi di Acqui Terme visite guidate incluse nel biglietto ordinario di ingresso dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.30. Info 0144 57555; info@acquimusei.it.

A Villa Ottolenghi Wedekind visita guidata ore 16.30, con degustazione nelle cantine (circa 2 ore e 30 minuti). Informazioni e prenotazioni: 335 6312093.

A Bistagno sarà possibile ammirare le sculture conservate nella Gipsoteca Monteverde, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Per informazioni e prenotazioni: Tel:0144 79106 oppure 366 5432354.

A Morsasco, castello aperto solo su prenotazione al numero 334 3769833.

A Rivalta Bormida visite guidate dalle 10 alle 19 a Palazzo Lignana di Gattinara, prenotazioni (minimo 2 persone, massimo 6 persone) al numero 333 5710532.

A Terzo, infine, sarà possibile visitare la Torre medievale di Terzo dalle 15 alle 18.30, con visite scaglionate ogni 30 minuti. «Si accede alla cima della Torre - fa sapere l'amministrazione comunale - dopo aver percorso una lunga scalinata in ferro di oltre 100 gradini. Dalla sommità sì può ammirare uno splendido panorama che spazia sulla Val Bormida, dove sullo sfondo fanno da cornice i monti dell'Appennino Ovadese, e in lontananza spiccano i caratteristici borghi con i loro castelli e torri». Ingresso e visita guidata gratuita. Per info Tel. Comune di Terzo 0144 594264 / 334 1028294 / info@comune.terzo.al.it