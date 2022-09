Nuova pavimentazione in paese contro le barriere architettoniche

VISONE - Un investimento di 130mila euro per migliorare il centro storico di Visone. «Si tratta di due finanziamenti destinati a un unico intervento, in parte sovvenzionati dal Comune nella misura di 80mila euro e per la parte rimanente dal Mise, con i quali andremo anche a eliminare definitivamente le barriere architettoniche che ancora gravano su alcune vie del nostro centro abitato», spiega il sindaco Manuela Delorenzi.

L’intervento è parte integrante in un progetto più ampio di quattro lotti «con i quali andremo a intervenire in maniera significativa sulla pavimentazione del paese». L'eliminazione delle barriere architettoniche avverrà attraverso la sistemazione delle vie adiacenti a piazza D'Armi, «eliminando buche e avvallamenti con una nuova superficie in porfido per agevolare il transito dei disabili». La parte più corposa dei lavori, però, riguarda la sostituzione di alcune tubazioni della rete idrica, «che andremo a completare di concerto con Amag Reti Idriche. Si tratta di un intervento manutentivo che da tempo si era reso necessario», sottolinea la Delorenzi. «A ogni modo, non ci fermeremo qui ma andremo avanti con la messa in sicurezza di tutto il centro storico di Visone».