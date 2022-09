Acqui Storia, sezioni letterarie: vincono Fiorentino, Harding e Mazza

ACQUI TERME - Le Giurie del Premio Acqui Storia hanno reso noti i nomi dei vincitori della 55ª edizione del Premio.

La Giuria della sezione storico-scientifica, sui 32 volumi presentati, ha proclamato la vittoria di Carlo M. Fiorentino con il volume "Il garbuglio diplomatico. L’Italia tra Francia e Prussia nella guerra del 1866", Luni Editrice.

La Giuria della sezione storico-divulgativa, che annoverava 69 volumi in concorso, ha decretato la vittoria di Christopher Harding con il volume "Giappone. Storie di una nazione alla ricerca di se stessa. Dal 1850 a oggi", Hoepli Edizioni.

Mauro Mazza, con "Diario dell’ultima notte. Ciano – Mussolini, lo scontro finale", La Lepre Edizioni ha vinto i 6500 euro in palio per la sezione 'Romanzo Storico', cui erano giunte 61 opere letterarie. La Giuria della medesima sezione ha inoltre deciso di assegnare una menzione a Soylemez Sebahat per il volume 'Lettere dalla cupola blu del cielo', Reklam San. Ve Tic. Ltd Sti Edizioni.

Le premiazioni sabato 15 ottobre



La cerimonia di premiazione della 55ª edizione del Premio Acqui Storia è in programma sabato 15 ottobre alle 17 al Teatro Ariston di Acqui Terme, Piazza Matteotti. Sarà condotta da Roberto Giacobbo, giornalista, docente universitario, conduttore ed autore televisivo di programmi di successo quale "Freedom – Oltre il confine".

La mattina del 15 ottobre si aprirà alle 10 sempre al Teatro Ariston, con il tradizionale incontro degli autori vincitori con il pubblico. La cerimonia prevede, oltre alla presenza dei vincitori delle tre sezioni librarie, le personalità insignite dei premi speciali "La Storia in TV” ed il Premio alla Carriera.

Il Premio "La Storia in TV" porterà sul palco del Teatro Ariston due figure di straordinario rilievo: Marco Mondini, professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università di Padova, dove insegna History of conflicts e Storia contemporanea, che ha collaborato con la Rai come autore e conduttore della trasmissione “Archivi. Miniere di storia” ed è stato responsabile scientifico del progetto per il nuovo Memoriale della Grande Guerra (MEVE), e Andrea Romoli, inviato del TG2 RAI, Capitano della riserva dell’Esercito italiano, un veterano delle missioni in Afghanistan, Iraq, Bosnia, Libano e Kosovo; è stato inviato del TG2 in Ucraina, quale esperto di questioni militari, ma soprattutto giornalista di prim’ordine.

Il Premio speciale "Alla Carriera", istituito nel 2009, verrà conferito a due personalità che si sono distinte nel panorama culturale per l’impegno profuso nell’ambito della divulgazione storica: Brunello Vigezzi, professore incaricato di Storia delle Dottrine Politiche e di Storia Contemporanea dal 1964 al 1971, e Ordinario di Storia Moderna presso l’Università degli Studi di Milano dal 1971 al 2005, e a Emilio Gentile, storico, accademico e docente italiano, studioso di storia contemporanea, emerito di storia contemporanea all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Il premio “Testimone del Tempo 2022” sarà annunciato successivamente con un comunicato.

"Ben 162 i volumi presentati"

"Un grande appuntamento culturale per la nostra città che arriva alla sua 55ª edizione. Il Premio Acqui Storia si riconferma ogni anno come un appuntamento atteso da un pubblico sempre più eterogeneo, una dimostrazione di quanto il Premio abbia saputo, negli anni, consolidare i due principi fondamentali della divulgazione, la condivisione e il coinvolgimento. Il Premio ha saputo utilizzare metodologie e approcci differenti, a seconda dei temi e dei target, reinventandosi di anno in anno grazie alla presenza di personalità insigni che hanno saputo apportare il proprio contributo culturale, trasmettendo al pubblico il significato profondo della memoria storica” ha dichiarato il Sindaco di Acqui Terme Danilo Rapetti.



“La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria – afferma il presidente della Fondazione CRAL, Notaio Luciano Mariano – conferma anche quest’anno la partnership con il premio “Acqui Storia” entrato a far parte dei “progetti propri” dell’ente per il rilievo culturale e il significato storico che questo evento rappresenta a livello provinciale e nazionale. La numerosa partecipazione di volumi, autori e case editrici al concorso, la presenza di personaggi di alto livello quali destinatari dei “premi speciali” attesta la vitalità della manifestazione che, da oltre mezzo secolo, porta il nome di Acqui Terme nel panorama internazionale in sinergia con il premio “Acqui Ambiente” e il concorso internazionale di poesia “Città di Acqui Terme”. Un sincero augurio di buon lavoro agli organizzatori e un ringraziamento ai componenti delle giurie che hanno avuto il difficile compito di individuare i vincitori di questa edizione”.



“Il Premio Acqui Storia ha dimostrato di essere ben radicato nel panorama dei premi letterari nazionali ed internazionali” - ha rimarcato l'Assessore alla Cultura dottor Michele Gallizzi – La partecipazione di ben 162 volumi testimonia l’importanza acquisita dal Premio per Editori ed Autori, un Premio che ha mantenuto il suo livello di partecipazione anche nel periodo della pandemia. L’Amministrazione Comunale, tra i suoi obiettivi principali, intende promuovere questo importante progetto culturale che ha portato la Città di Acqui nel mondo, con l’intento di potenziare il carattere internazionale del Premio”.