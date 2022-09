Il Maestro Enrico Pesce da Venezia all'Alessandria Film Festival

ACQUI TERME - In concerto alla Mostra del cinema di Venezia dal 30 agosto al 7 settembre davanti al gotha del mondo della celluloide. Un’altra grande soddisfazione per Enrico Pesce, musicista acquese e docente del Saluzzo Plana di Alessandria. Ha suonato nel bellissimo Palazzo della Misericordia nell’ambito di una grande iniziativa organizzata da Martino Crespi, il mitico doge degli eventi, con MasterCard, il suo sponsor principale. Enrico Pesce e il suo quartetto storico Aria sono diventati parte di una orchestra sinfonica di 60 elementi, l’Aria & Friends Orchestra.

Da Julianne Moore a Belen Rodriguez

«Al primo concerto del 30 agosto - dice Pesce - erano presenti le dirigenze dell’Academy of Motion Picture Arts and Science di Los Angeles, quella degli Oscar, e della Mostra del cinema con il suo direttore artistico Alberto Barbera. Per l’occasione Martino Crespi ha fatto arrivare da Los Angeles le statue originali degli Oscar. In ogni serata c’erano star famose, come Julianne Moore, Maria Grazia Cucinotta, Belen Rodriguez e altre». In questa prestigiosa orchestra di sessanta elementi Enrico Pesce è stato, come pianista, uno dei quattro soliti insieme a Simona Rais (soprano), Stefano Serafini (tromba) e Michal Lech (violoncello).

Musica e immagini

Sono state proposte musiche di film famosi seguendo quattro filoni. Da una parte l’omaggio ai grandi compositori italiani Ennio Morricone e Nino Rota, dall’altra al cinema americano con le opere di John Towner Williams (autore della colonna sonora di ‘Guerre Stellari’ e altri celebri capolavori) e dei film premiati con l’Oscar. «Mentre suonavamo dal vivo - ricorda Pesce - venivano proiettate le immagini dei film di cui si sentiva la musica in quel momento. È stato tutto molto bello. Il pubblico, dopo essersi deliziato con i piatti di chef stellati, poteva ascoltare e vedere».

Nuovi impegni ora sono in arrivo. Pesce si esibirà entro breve, il 24 settembre, al Teatro Alessandrino per l’Alessandria Film Festival con l’Orchestra del Liceo Musicale 'Saluzzo-Plana' in uno spettacolo a cui parteciperà anche il regista Francesco Ghiaccio. Con gli Aria invece sarà in concerto il 21 settembre a Roma e il 1 ottobre a Milano.