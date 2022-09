"Lascia che sia fiorito": a Bistagno l'omaggio a Tenco e De André

BISTAGNO - Un omaggio a Fabrizio De André e Luigi Tenco, "tra le ombre di Spoon River". Sabato 17 alle 21 nell’Area Feste Comunale, in scena lo spettacolo "Lascia che sia fiorito", organizzato da ReteTeatri in collaborazione con il Comune di Bistagno.

Con la regia di Paolo La Farina, Monica Massone e lo stesso La Farina portano in scena una sorta di "incontro-omaggio" tra i due iconici cantautori, che tra riflessioni e ricordi si trovano idealmente a passeggiare sulle sponde di Spoon River.

Ingresso 13 euro, per prenotazione chiamare i numeri 3489117837 (Patrizia Velardi) o 3484024894 (Monica Massone), oppure scrivere all'indirizzo mail gestione@rete-teatri.it.