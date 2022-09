'Ricette e sinfonie', al Teatro Romano recitazione, canto e swing

ACQUI TERME - Dopo gli spettacoli al Teatro Verdi che hanno ravvivato il clima culturale e artistico del centro storico, la cittadina termale ospita un altro spettacolo teatrale di grande qualità, che abbina l’arte della recitazione con la raffinatezza del canto lirico e la leggerezza dello swing.

«Con l’intenzione di diversificare l’offerta culturale, abbiamo pensato di proporre alla cittadinanza e a quanti apprezzano l’arte teatrale questo spettacolo, particolarmente curioso nella sua forma e di grande impatto emotivo, grazie alla combinazione di recitazione, musica e canto» dichiarano il sindaco Danilo Rapetti e l’assessore alla Cultura Michele Gallizzi.

Lo spettacolo, dal titolo ‘Ricette e sinfonie’, organizzato dal Comune di Acqui Terme, assessorato alla Cultura, a ingresso gratuito, si terrà presso al Teatro Romano di Via Scatilazzi giovedì 15 alle 21 e vedrà esibirsi gli attori della compagnia Scavalcamontagne, che hanno percorso 400 chilometri per esibirsi ogni sera in un paese diverso. Saranno in scena alle arie d’opera e alle ricette Irene Geninatti Chiolero; al racconto comico Claudio Pinto Kovacevic; allo swing Danilo Ramon Giannini, alla canzone napoletana Daniela d’Aragona. Maestro accompagnatore Stefano Nozzo.