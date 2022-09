Ai vigili acquesi 'Nastrino Covid' per i servizi svolti in pandemia

ACQUI TERME - Un riconoscimento per l'impegno profuso nei mesi più duri della pandemia, «in tutte le attività d’istituto e in quelle straordinarie affrontate nella quotidianità», dagli addetti di Polizia municipale della Regione Piemonte. È con una delibera dello scorso aprile che la Regione ha approvato i criteri e le modalità di conferimento al personale di Polizia municipale per il conferimento del “Nastrino Covid-19 per servizi di lungo impiego nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

La Giunta di Palazzo Levi venerdì 9 ha stabilito, quindi, che a partire da oggi, lunedì 12, sulle divise del personale del Corpo di Polizia Locale di Acqui Terme comparirà il nastrino che celebra l'abnegazione con cui i venti agenti operanti sul territorio comunale di Acqui Terme hanno continuato a svolgere il proprio compito anche al di là dei rischi che ognuno di loro ogni giorno era costretto ad affrontare.