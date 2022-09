Don Timperi trasferito a Loreto: domenica 18 il saluto dei fedeli

ALICE BEL COLLE - Ha destato sconcerto e incredulità la notizia giunta nei giorni scorsi tra i parrocchiani dei comuni di Alice Bel Colle, Ricaldone e Maranzana: don Flaviano Timperi, da anni parroco nei tre paesi, è stato trasferito al Santuario di Loreto. Una tappa importante per il sacerdozio don Flaviano, che però lascia un velo di tristezza tra coloro che negli anni lo hanno conosciuto. Il sacerdote rimarrà nella Marche per alcuni anni. Per salutare e ringraziare don Timperi per gli anni di sacerdozio durante i quali è diventato un vero e proprio punto di riferimento per i fedeli delle tre comunità locali, le amministrazioni comunali di Alice Bel Colle, Ricaldone e Maranzana hanno deciso di organizzare un "commiato speciale" per don Flaviano domenica 18 alle 18.30 nella Chiesa 'Santi Simone e Giuda di Ricaldone.