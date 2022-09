Acqui Poesia: alle 17 incontro con Domenico Quirico

ACQUI TERME - Questa sera in piazza della Bollente alle 21 appuntamento con le premiazioni dei vincitori delle sei categorie del XIV Concorso Internazionale di Poesia “Città di Acqui Terme - organizzato da Archicultura - e la direttrice del Centro Studi Beppe Fenoglio, Bianca Roagna; oggi alle 17 alla Sala San Guido in piazza Duomo è in programma l'incontro con il giornalista Domenico Quirico, che affronterà il tema della libertà con il direttore de 'Il Piccolo' Alberto Marello. Domani, domenica 11, alle 18 al Centro Congressi la poetessa e saggista Dacia Maraini riceverà il Premio alla Carriera 2022.

Sempre all'interno della rassegna letteraria, questa sera alle 20 al 'Bar Haiti' serata omaggio in ricordo di Gianrico Bezzato, il compianto e storico leader della band acquese 'Knot Toulouse'.