Acqui: domani con l'Alba per la prima di campionato

ACQUI TERME - Domani alle 15 l'Acqui scende in campo per la prima giornata del campionato di Eccellenza (girone B). Mister Merlo seguirà la gara fuori dal campo: per lui stop fino al 30 settembre, «esagerato - il commento del club - per come sono andati i fatti». Ma il tecnico accetta, mugugnando, e lavora, perché i primi due impegni all’Ottolenghi saranno con squadre quotate per vincere il girone. Debutto con l’Alba Calcio, due settimane dopo arriverà il Saluzzo e i termali devono dimostrare che meritano di stare nel gruppetto di pretendenti. Il primo esame darà già indicazioni, in una stagione lunga e impegnativa. Non ci sarà Nani, spesso motore del gioco con le sue progressioni, e anche Caucino è out, ma crescono le possibilità di vedere domenica dall’inizio Cirio, che nella mezzora in Coppa ha convinto. Per l’Acqui un ‘acquisto’ prezioso.