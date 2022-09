Vittorio Nocenzi porta a Cassine la storia del Banco del Mutuo Soccorso

CASSINE - Il fascino del rock italiano degli anni Settanta rivissuto insieme a uno dei suoi maggiori protagonisti. Domani, sabato, Vittorio Nocenzi, leader dei mitici Banco del Mutuo Soccorso, è protagonista di due appuntamenti in provincia, nel pomeriggio a Palazzo Ghilini di Alessandria e in serata in piazzale della Ciocca a Cassine.

Tutto si svolge nell’ambito dell’iniziativa ‘InterGenerazioniCreative’, nata dalla collaborazione tra associazioni e persone che intendono valorizzare la musica e la canzone italiana d’autore della seconda metà del Novecento. L’obiettivo è di realizzare periodicamente occasioni di promozione sia a favore degli interpreti che del pubblico, attraverso la narrazione e le interpretazioni dal vivo dei protagonisti di quel particolare momento creativo sviluppatosi a partire dagli anni Sessanta. Si vuole anche offrire l’opportunità ad alcuni giovani musicisti di suonare in un contesto diverso da quello per loro abituale.

Domani, sabato 10, alle 15 nel cortile di Palazzo Ghilini ad Alessandria, Vittorio Nocenzi presenterà il libro scritto con Francesco Villari ‘Nati liberi. La storia del Banco del Mutuo Soccorso raccontata da Vittorio Nocenzi’ (Tsunami Edizioni). Alle 21, nel piazzale della Ciocca a Cassine, sarà protagonista dello spettacolo musicale ‘Vittorio Nocenzi suona e racconta il Banco di Mutuo Soccorso’. L’artista proporrà i brani che hanno contrassegnato l’attività della sua band, accompagnato dalla Beggar’s Farm diretta da Franco Taulino (voce e flauto traverso) con Kenny Valle (tastiere), Mauro Mugiati (voce, chitarra acustica e tastiere), Brian Belloni (chitarra elettrica), Daniele Piglione (basso elettrico), Riccardo Marchese (batteria) e dei giovani studenti Micol Defrancisci (tastiere) e Lorenzo Fossati (tromba).

La manifestazione è organizzata dall’Istituto per la Ricostruzione Storica delle Arti e dei Costumi (Irsac) con la direzione organizzativa di Francesca Petralia e artistica di Franco Taulino. Collaborano la sezione di Alessandria di Italia Nostra, il Centro Servizi per il Volontariato di Alessandria e Asti (Csvaa), l’associazione Progetto Musica di Alessandria, il corpo bandistico cassinese Francesco Solia e la Pro Loco di Cassine. La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha dato il suo sostegno nell’ambito del bando ‘Musica e dintorni’ mentre è stato concesso il patrocinio dalla Provincia e dai Comuni di Alessandria e Cassine.

Nel corso della serata verrà effettuata una raccolta di fondi a favore della Lilt (Lega Italiana Lotta Tumori). L’ingresso è gratuito e, in caso di pioggia, il concerto si terrà nella chiesa di San Francesco.