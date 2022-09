Lions Club Colline Acquesi: domenica 'Vesparaduno' benefico

ACQUI TERME - Dopo il successo della prima edizione con il cui ricavato è stato acquistato un defibrillatore poi donato al Comune di Acqui Terme all'interno del progetto 'Acqui città cardio-protetta', il Lions Club Acqui e Colline acquesi, in collaborazione del Vespa Club Cairo Montenotte, organizza domenica 11 la seconda edizione del Vesparaduno 'Una Vespa per la vita' per una raccolta fondi per Service Lions a favore della comunità acquese.

Ritrovo alle 9 in Piazza della Bollente, con iscrizione, ritiro gadget e colazione. Alle 10.45 la carovana su due ruote partirà per un giro panoramico lungo le colline acquesi. Al termine, pranzo in programma alle 12.30.

La quota di iscrizione per il 'pacchetto completo', ovvero colazione, aperitivo, gadget e pranzo, è di 25 euro. Il 'pacchetto light', colazione, aperitivo e gadget, 15 euro. Info e prenotazioni al numero 338 3701863.