Domani a Mombarone 'open day' con l'Asd La Bollente

ACQUI TERME - Domani, sabato 10, al centro sportivo Mombarone dalle 15 alle 17 'open day' con la Asd Pallavolo La Bollente, la società di volley che svolge la propria attività sportiva in città e in diverse realtà del territorio (Bistagno, Mombaruzzo, Nizza Monferrato). L'appuntamento è rivolto a bambini e bambine nati tra il 2010 e 2017.

«I nostri allenatori saranno lieti di accogliere tutti e tutte coloro che vorranno sperimentare questo sport», comunicano dalla società». Al termine dell'evento, merenda per tutti i partecipanti. Per informazioni telefonare ai numeri 347 3565745, 392 4248575 oppure 346 4082579.