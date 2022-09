A Castelnuovo 'I 190 Tramonti' con Anxia Lytics e ‘Live in trattore’

CASTELNUOVO BORMIDA - Il sax di Antonio Marangolo per salutare, dal ponte Meier di Alessandria, il ‘Festival dei 190 tramonti’ che, con la regia del Teatro del Rimbombo, è cominciato ieri sera a Castelnuovo Bormida dove proseguirà fino a domani, sabato 10.

Stand gastronomici, momenti culturali, mostre... e la musica. Stasera, alle 21.30, concerto del gruppo tortonese Anxia Lytics, protagonista del programma televisivo ‘The band’. Domani, nel pomeriggio, contest teatrale aperto ad attori che vogliano mettersi alla prova. Al vincitore, mille euro per la produzione di uno spettacolo e due date nella stagione del Teatro del Rimbombo.

In serata, arriva ‘Live in trattore’, festival dedicato «all’anima campagnola e danzereccia della provincia». Dalle 20 spazio a Pietro della Casa, Slavi Bravissime Persone e Gaudatz Junk Band.

Stasera, durante il Festival di Castelnuovo Bormida avverrà la presentazione del progetto ‘La Terra dei 190 tramonti’, volto a raccontare le bellezze della nostra variegata provincia. L’iniziativa si concretizza con sette video realizzati da altrettante scuole in sette paesi (uno per area geografica dell’Alessandrino). In teatro, un’installazione permanente permetterà di vedere i video realizzati per i comuni di Rocca Grimalda, Castellania, Bassignana, San Salvatore, Albera Ligure, Ricaldone e Ottiglio, grazie alla collaborazione con la casa di Carità Arti e Mestieri di Ovada, il ForaAl di Valenza, l’istituto Marconi di Tortona, il Rita Levi Montalcini di Acqui Terme, l’Itis Volta di Alessandria, il liceo Amaldi di Novi Ligure e l’istituto Balbo di Casale Monferrato. La finalità è dimostrare che l’Alessandrino ha eccezionali punti di forza, attrazione per turisti.