Piscina 'Bagni', una questione ancora aperta: speranze per il 2023?

ACQUI TERME - Negli ultimi mesi il neo sindaco Danilo Rapetti si è più volte confrontato con Alessandro Pater per discutere della riapertura dello stabilimento curativo Nuove Terme. I lavori di ripristino dei vari impianti (elettrico, di inalazione e fanghiera) stanno procedendo a buon ritmo e a quanto pare quella del prossimo 3 ottobre dovrebbe davvero essere la data definitiva. In sospeso rimane tuttavia la questione della piscina monumentale. Nel complesso di corso Bagni l’acqua ristagna ormai da due anni, ma dal Comune confermano che la scorsa primavera a seguito di un monitoraggio dell’Asl è stato eseguito il trattamento contro la proliferazione delle zanzare, nel rispetto dei certificati sanitari necessari.

Tra gli obiettivi dell’amministrazione per i prossimi mesi resta comunque la ricerca di un’intesa con la proprietà delle terme che possa finalmente portare alla riapertura della piscina entro l’estate 2023. Che sia davvero la volta buona?