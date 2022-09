Da alcune famiglie acquesi nasce Pro Vobis: «Una mano a chi fa fatica»

ACQUI TERME - Aiutare in maniera concreta le famiglie del territorio in condizioni di disagio economico, con un'attenzione particolare ai bisogni dei minori: è con questo nobile intento che a novembre 2021 è nato il progetto Pro Vobis, su iniziativa di un gruppo di famiglie dell'Acquese in sinergia con Fondazione Aurora Acqui Onlus e l'Asca Unione Montana.

«Il nostro compito è quello di raccogliere i fondi destinati alle iniziative promosse da Pro Vobis - spiega Giulia Gervino, direttrice di Fondazione Aurora, realtà del terzo settore che promuove la cultura del dono - per poi acquistare materiale di vario genere da destinare alle famiglie seguite dall'Asca. Il signor Claudio Ivaldi, ideatore del progetto, è colui che fa da garante per i fondi raccolti».

Dalle bollette all'affitto

Gli aiuti forniti da Pro Vobis possono riguardare anche gli aspetti economici più pratici ai quali un nucleo familiare deve far fronte, «dal pagamento delle bollette, a quello dell'affitto; dalla quota dei centri estivi alla retta della mensa scolastica. Grazie a Pro Vobis abbiamo evitato anche diversi possibili sfratti». Solitamente le famiglie destinatarie sono quelle con minori a carico, «il progetto – spiega Giulia Gervino – riserva infatti un occhio di riguardo per i bambini e i ragazzi dei nuclei familiari in difficoltà». Un importante contributo all’opera benefica di Pro Vobis lo fornisce la Compagnia San Paolo, «che finora ci ha donato 5mila euro. Di recente, inoltre, abbiamo ricevuto 3mila euro da Banca Mediolanum. Come Fondazione Aurora, infatti, rientriamo tra le realtà del territorio nazionale supportate dal progetto solidale ‘Mediolanum Insieme’». Finora i fondi raccolti a sostegno di Pro Vobis hanno raggiunto l’importante somma di 11.687 euro da fine 2021 a oggi.



Negli ultimi mesi sono giunti importanti contributi anche da diverse associazioni del territorio: lo scorso giugno il Lions Club Acqui e Colline Acquesi ha donato l’importante somma di 2.550 euro, «che abbiamo destinato all’acquisto di materiale didattico e sportivo per 90 ragazzi seguiti dall’Asca Unione Montana. Recentemente, invece, la Pro Loco di Castelnuovo Bormida ha organizzato un concerto benefico con la Ciposugar Band e il ricavato è stato destinato all’acquisto di materiale scolastico per i bambini delle famiglie in condizioni di ristrettezze economiche».