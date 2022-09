A Terzo c'è il Coro Mozart, da Donizetti a Verdi

TERZO - Domani sera, venerdì 9, dalle 21 all'Arena Comunale di Terzo appuntamento con il Coro Mozart di Acqui Terme. Con la partecipazione del soprano Valentina Porcheddu e la direzione del Maestro Daniele Bellomo, la corale termale si esibirà in brani tratti da opere di Bizet, Donizetti, Mozart, Puccini, Rossini e Verdi.

In apertura dell'evento, alle 20, aperitivo con prodotti tipici del territorio a cura di LangaMyLove. Ingresso a offerta libera. In caso di maltempo il concerto si terrà nella Chiesa parrocchiale di San Maurizio.