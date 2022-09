Stasera al Teatro Verdi va in scena 'Einstein Forever'

ACQUI TERME - Questa sera è in programma l'ultimo spettacolo della rassegna teatrale 'Uno, tre, sette al Verdi'. Dopo 'A nanna con Carosello' portato in scena nella serata do ieri da Clara Costanzo, oggi alle 21 con ingresso gratuito il palcoscenico all'aperto di piazza Conciliazione ospita 'Einstein forever', monologo di Gabriella Greison (fisica, scrittrice, drammaturga e attrice teatrale) in cui si ripercorre la vita del più grande scienziato di tutti i tempi, Albert Einstein.

Gabriella Greison ha fatto le sue ricerche a Princeton, in America, dove Einstein ha vissuto gli ultimi vent'anni della sua vita, e alla Hebrew University di Gerusalemme, dove è presente il più grande archivio di Albert Einstein, e ha scritto il romanzo omonimo (pubblicato per Bollati Boringhieri), da cui appunto ha tratto il testo di questo spettacolo teatrale con parole e musica, e le musiche sono quelle che realmente Albert Einstein suonava con il suo violino, chiuso nel suo studio, nei momenti di svago.