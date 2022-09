L'acquese Franco Pacchiana nuovo presidente Fipsas

ACQUI TERME - La delegazione provinciale della Fipsas –Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee – ha eletto l'acquese Franco Pacchiana nuovo presidente del consiglio direttivo.

Pacchiana succede a Germano Michele, in carica da trent’anni e dimissionario per sopraggiunti limiti di età. Alla vice presidenza un altro acquese, il consigliere comunale Nicola De Angelis. Tra le priorità del nuovo esecutivo l’intenzione di giungere a una soluzione unanime e condivisa sulle problematiche delle immissioni di trote fario e dell’attività agonistica per la pesca amatoriale.

«Finora – spiegano Pacchiana e De Angelis - nella nostra provincia è stata concessa per il 2023 la deroga per l'immissione delle trote eridee. Noi chiediamo che venga concessa anche per le trota fario atlantica, una specie alloctona la cui presenza nei nostri corsi d'acqua assicurerebbe maggiore prestigio alle competizioni sportive, anche in un'ottica di promozione turistica e di indotto economico». L'intenzione degli enti preposti, però, è favorire il ripopolamento della trota fario mediterranea, specie autoctona, «in realtà non così comune nei corsi d'acqua del nostro territorio. Il problema, inoltre, è che per allevare la fario mediterranea servono almeno tre o quattro anni, e dal punto di vista promozionale non avrebbero comunque lo stesso richiamo delle fario atlantiche».

Nel frattempo, Fipsas Alessandria rimane in attesa di un riscontro da parte della Regione per quanto riguarda la redazione della carta ittica regionale, «di cui al momento siamo sprovvisti».