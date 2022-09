Teatro Verdi: 'A nanna dopo Carosello' rimandato a domani sera

ACQUI TERME - Il secondo spettacolo della rassegna teatrale 'Uno, tre, sette al Verdì' sarebbe dovuto andare in scena nella serata di sabato 3. Il meteo incerto (confermato dalla pioggia caduta dalle 19 in poi) ha però fatto propendere gli organizzatori per il rinvio a domani, martedì 6, di 'A nanna dopo Carosello' di e con Clara Costanzo. I tre spettacoli, tutti i programma alle 21, segnano la riapertura al pubblico del teatro all'aperto di piazza della Conciliazione.

Mercoledì 7, infine, si chiude con “Einstein forever”, monologo di Gabriella Greison basato sulla vita del più grande scienziato di tutti i tempi.