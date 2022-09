Musica e cibo ancora protagonisti nel primo sabato di settembre

LE INIZIATIVE - Nel weekend dedicato a fumetti e illustrazioni, c'è ancora spazio per tanta musica e tanto cibo. Ecco le proposte in provincia di Alessandria per sabato 3 settembre.

È in arrivo il fine settimana più goloso per San Salvatore con le cucine regionali della Pro loco Vivacittà. Il parco della Pineta sarà allestito con gli stand gastronomici di ‘Regionando’; sul palco JoJo, Max e Andrea de ‘I 3 Musi’.

Nell'ambito del Monfrà Jazz Fest, alle 19 a Sala Monferrato, concerto degustazione in vigna. A esibirsi tra i filari dell’Azienda Vitivinicola Botto Marco (SP41, n.16) sarà l’Orange Blues Band.

Tre giorni di festa per ricordare tre giovani felizzanesi scomparsi prematuramente lo scorso anno, Fabio Origlia, Emanuel Ronzini e Lorenzo Poggio. A Felizzano “Bellaraga Festival” è l’iniziativa nata da un gruppo di ragazzi del paese per trasformare il dolore per la perdita in qualcosa di commemorativo e costruttivo al tempo stesso. Alle ore 20 bancarelle e street food, musica con Le Cose Band e i Downtown Duo in Via Paolo Ercole, i Barrique invece saranno protagonisti del concerto in programma in Via Matteotti. Alle 21 la festa si sposta in piazza con l’esibizione di Officina Ricordi, B-Side Band e il deejay Andrea Cherian.

Il festival L’Altro Monferrato ritorna a Carpeneto. Alle ore 21, la piazza del Comune ospiterà ‘E... lasciatemi divertire!’.

Achille Campanile e le sue fulminanti battute sono al centro della lettura-spettacolo che Gianni Masella propone in questa prima edizione, con l’interpretazione di sei giovani interpreti, Matteo Falsetta, Livia Mondini, Milo Prunotto, Elena Rovetta, Matteo Rossi e Matteo Traverso. Alle 19, con la collaborazione del Cai, si terrà una interessante escursione agli antichi lavatoi di Carpeneto, recentemente restaurati.

Il teatro Parvum di Alessandria ospita, dalle 20.30, la rappresentazione de Il 'Rigoletto' di Verdi. In scena l’Accademia Nazionale di Belcanto Italiano; ingresso a offerta, prenotazione al 347 5853253.

Giorni di festa della leva dei ragazzi del 2002, 2003 e 2004 all’Abazia di Masio. White Party (dress code rigorosamente in bianco) e musica dance in compagnia degli Extreme Disco 2.0. A partire dalle 19.30 sarà possibile cenare presso gli stand gastronomici.

La tradizionale ricetta del pollo alla Marengo potrà essere gustata a Bosco Marengo. Dalle 19 si potranno gustare anche agnolotti, salamini di vacca, angus, antipasti e dolci preparati nelle cucine dell’area eventi di Santa Croce, sul palco all’aperto delle ex officine dei frati si ballerà con gli “Errata Corrige”.

A Mornese, in piazza Doria serata gastronomica. Dalle 19 ravioli, grigliata, specialità e vini tipici locali. Intrattenimenti e musica.

Al Campo sportivo comunale "Stefano Rapetti" di Silvano d’Orba torna il Summer Beer Festival, dalle 19 suoneranno i "Chiosco 57" e "Montebeers" per completare la serata dance con il Dj Oana.

Al circolo Paolo Rossi a San Giuliano Nuovo, appuntamento con la “Festa del bollito e del bagnetto”. A partire dalle 19.30 sarà possibile degustare un ricco menù di piatti della tradizione alessandrina.

A Tagliolo Monferrato, alle ore 15.30 nel Centro polifunzionale San Rocco si svolgerà il terzo laboratorio didattico per bambini Butterflies. Sarà dedicato alle farfalle, a cura dell’associazione “Maestre Creative”.

“Sulle tracce dei cercatori d’oro”, è il titolo dell’iniziativa del Parco Capanne di Marcarolo, che accompagnerà i visitatori alla scoperta dei luoghi di Castelletto D'Orba che hanno fatto la storia dell’estrazione dell’oro e dei metalli dall’antichità fino al secolo scorso. Ritrovo alle ore 8 con i guardiaparco presso il bar Antica Locanda di Casaleggio Boiro. Info e prenotazioni al numero 339 7288810.

La lectio magistralis di Gianrico Carofiglio, organizzata in collaborazione col Centro Studi Beppe Fenoglio è in programma a Casale Monferrato. Alle ore 21, nel cortile di Palazzo Langosco, lo scrittore attingerà dalla figura del Maresciallo Fenoglio. Organizza Attraverso Festival.

A Bosco Marengo, dalle 10 alle 19 ad ingresso gratuito tornerà ‘Fiori in Chiostro’, la mostra di florovivaismo di qualità nel complesso monumentale di Santa Croce, che accoglierà vivaisti selezionati, conferenze, iniziative artistiche tutte dedicate alla natura ed in particolare alle piante da fiore.

A Fubine, alle 21.15, al coperto nell'area Cerrina, sarà in scena la Compagnia Teatrale Fubinese con lo spettacolo di musica e cabaret "Il buono, il brutto e quello ignorante", nell'ambito della festa dell'associazione L'Abbraccio.

Il Museo Diocesano di Tortona è pronto a riaprire le sue porte con il consueto orario (dalle 16 alle 19); con la riapertura ci sarà anche l'occasione di trascorrere insieme la serata, grazie a un concerto che rientra nella 13ª edizione del festival internazionale ‘Alessandria Barocca e non solo…’. Alle ore 21 il Chiostro del Museo ospiterà l’appuntamento con l’immortale repertorio per clarinetto, violoncello e pianoforte proposto dal trio costituito dai noti musicisti Roberto Bocchio, Claudio Merlo e Nicola Giribaldi.

Ad Alessandria, il cortile della Cisl di via Pontida 33 ospita alle 16 lo spettacolo musicale autogestito da ‘I ragazzi del Bullone’ e da ‘Liberamente Sconnessi’ con il gruppo Rock Popeye Family composto da musicisti affetti da disabilità cognitiva L’ingresso è libero.

A Cantalupo, musica e spettacolo con il dj Stefano Venneri per la sagra della pasta e fagioli, preparata «come una volta».

A Villa del Foro si fa festa per la nuova Soms. Cena in piazza della chiesa e la musica in compagnia di Enrico Cremon-Notte italiana.

A Fresonara alle 21 in piazza Don Orione si esibirà il gruppo The Moochers, con swing e rock’n’roll. La serata live ad ingresso gratuito è abbinata alla grigliata di fine estate, per prenotare 347 4908955.

Rabaton re della festa a Litta Parodi. Posti al coperto e servizio asporto. Dalle 19 si potrà gustare la specialità tipica; non mancherà la musica con il live di Dj Mauro Carrabs.

A Valenza, nei giardini di viale Oliva, c'è la Festa dell’Unità. Ogni sera stand gastronomico con specialità di carne e pesce ma pure musica (dalle 21.30), con tributo a Vasco con Asilo Republic e Maurizio Solieri. Dalle 17 intrattenimenti anche per i bambini, con il mago Starman. Tra le altre iniziative, una mostra fotografica e pure la lotteria.

Ad Acqui Terme, da piazza San Francesco a piazza Italia i 18 stand di altrettante Pro Loco dell’Acquese – alle quali si aggiunge il Gruppo Alpini ‘Luigi Martino’ – distribuiranno i propri “piatti forti” dalla prima serata di sabato 3 fino alle 23 circa.

A Spigno, alle 21, nel sagrato della Chiesa di Sant’Ambrogio, ‘Il giro del mondo in otto teatri’, lo spettacolo gratuito proposto dalla compagnia ‘La Soffitta - Mauro Ghione”.

Pasturana organizza tutti gli anni, nel primo fine settimana del mese di settembre una rinomata sagra. Quest’anno si è giunti alle soglie di un prestigioso traguardo, in quanto la Pro Loco taglia il nastro delle quarantanove edizioni della “Sagra del corzetto”. Al centro sportivo, dalle 19 sarà possibile degustare il piatto tipico, i corzetti: una pasta fresca (acqua farina di grano e sale) tipicamente ligure ma che è tradizionalmente cucinata nel basso Piemonte, condita con sugo di funghi o pesto. Ma anche agnolotti, polenta, e secondi piatti. Si balla con Paolo Bagnasco.