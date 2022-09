Acqui si candida a capitale europea della cultura? "Ci lavoreremo"

ACQUI TERME - L’annuncio è arrivato a Palazzo Robellini nel corso della presentazione della mostra ‘Divine Astrazioni’: Acqui Terme potrebbe candidarsi a ‘Capitale Europea della Cultura’.

A rendere pubblico il progetto (o meglio, per ora più che altro l'intenzione...) è stato Michele Gallizzi, assessore alla Cultura, Turismo e Spettacoli: «Acqui può vantare una serie di eventi culturali di grande importanza, oltre a una storia millenaria legata all’antica Roma. È un’ambizione che abbiamo, a cui peraltro avevamo già fatto cenno nel nostro programma elettorale».

Un sogno che al momento non ha tempistiche certe: «Diciamo che lavoreremo per far sì che le intenzioni diventino qualcosa di concreto. Non sappiamo ancora – sottolinea Gallizzi – quando riusciremo effettivamente a formalizzare la candidatura, magari toccherà alla prossima Giunta. Credo, tuttavia, che sin da ora le associazioni culturali e gli enti del territorio debbano fare squadra per muoversi su un percorso condiviso».

Alle dichiarazioni dell'assessore si aggiungono quelle del sindaco Danilo Rapetti: «Stiamo parlando di un percorso che la nostra città intende intraprendere, attraverso il quale si può migliorare e crescere. L’Acqui Storia, l’Acqui Ambiente, il premio Acqui Poesia, Acqui in Palcoscenico, più i tanti altri eventi che ogni anno ospitiamo in città rappresentano il substrato culturale che può consentirci di perseguire un obiettivo così importante».