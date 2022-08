Terzo d'Acqui, hanno 17 e 18 anni le vittime dell'incidente. Tre i feriti

E' in corso di accertamento da parte dei Carabinieri la dinamica che ha causato l'incidente di ieri sera sulla provinciale 230 tra Terzo d'Acqui e Castel Boglione, nel quale hanno perso la vita due ragazzi, uno di 17 anni e l'altro di 18.

Lo scontro è avvenuto tra la Punto sulla quale si trovavano i giovani e la Golf condotta da un 46enne residente nell'Astigiano, che è ricoverato in ospedale per le ferite riportate, ma non è in pericolo di vita.

La tragedia invece si è consumata sulla prima vettura. Tutti i ragazzi presenti sono residenti a Nizza: il conducente, che ha 18 anni, è rimasto ferito in modo non grave; un 17enne è attualmente ricoverato in prognosi riservata, ma fortunatamente anche lui non è stato giudicato in pericolo di vita. Nulla da fare, purtroppo, per gli altri due compagni di viaggio, deceduti a seguito delle lesioni provocate dall'impatto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Acqui Terme e di Bistagno, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti, mentre le salme sono a disposizione dell'autorità giudiziaria e ricomposte all'obitorio di Acqui Terme.